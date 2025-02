Μέχρι και «δικτάτορα» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια επίθεση που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες και πολιτικούς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέρριψε τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι απλώς λάθος και επικίνδυνο να αρνείται κανείς τη δημοκρατική νομιμοποίηση του προέδρου Ζελένσκι», τόνισε ο Σολτς.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ο εκλεγμένος αρχηγός του κράτους της Ουκρανίας. Το γεγονός ότι δεν είναι εφικτό να διενεργηθούν τακτικές εκλογές εν μέσω πολέμου είναι σύμφωνο με τις επιταγές του ουκρανικού Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται το αντίθετο», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιοδικό Der Spiegel και υπενθύμισε ότι ήταν η Ρωσία υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν που ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία αμύνεται έναντι μιας ανηλεούς ρωσικής πολεμικής επίθεσης επί σχεδόν τρία χρόνια τώρα. Μέρα με τη μέρα», πρόσθεσε ο Σολτς.

Στο ίδιο πνεύμα με τον καγκελάριο Σολτς, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της απόψε στο ZDF, έκανε λόγο για «παράλογες» δηλώσεις εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ: «Αν δεν κάνεις απλώς μια ανάρτηση στα γρήγορα, αλλά βλέπεις τον πραγματικό κόσμο, τότε ξέρεις ποιος στην Ευρώπη είναι αναγκασμένος να ζει υπό δικτατορικές συνθήκες: ο λαός στην Ρωσία, ο λαός στην Λευκορωσία», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ και αντέτεινε ότι «οι Ουκρανοί αγωνίζονται καθημερινά για την ελεύθερη δημοκρατία τους». «Τους υποστηρίζουμε ως Ευρωπαίους στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε από κοινού τις δημοκρατίες μας», κατέληξε.

Εξίσου επικριτικός ήταν και ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος χαρακτήρισε «σοκαριστική» τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρόκειται για άνευ προηγουμένου και επικίνδυνη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό που ισχύει είναι ότι ο δικτάτορας Πούτιν έχει εισβάλει στη Δημοκρατία της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η ηγέτης των Τόρις, Κέμι Μπάντενοχ τόνισε ότι: «Ο Ζελένσκι δεν είναι δικτάτορας» και σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ωστόσο, στην ανάρτησή της στο X, η Μπάτενοχ δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει δίκιο ότι η Ευρώπη πρέπει να σηκώσει το βάρος της» και απαίτησε από τον σερ Κιρ Στάρμερ να «ασχοληθεί» με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,5% του εθνικού εισοδήματος.

President Zelenskyy is not a dictator. He is the democratically elected leader of Ukraine who bravely stood up to Putin’s illegal invasion. Under my leadership, and under successive Conservative Prime Ministers, we have and always will stand with Ukraine.

President Trump is…

— Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) February 19, 2025