Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στην επίθεση που του έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που έφτασε να τον χαρακτηρίσει «δικτάτορα».

Ο Ζελένσκι έγραψε: «Είχα μια καλή και ουσιαστική συζήτηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Μοιράστηκα λεπτομέρειες της συνάντησής μου με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπου συζητήσαμε τον ρόλο της Τουρκίας στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας. Η Ουκρανία χρειάζεται ευρεία εκπροσώπηση από τις χώρες: Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, και των ΗΠΑ, σε αυτή τη διαδικασία».

Η ανάρτηση στο Χ:

I had a good and substantive conversation with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO.

I shared details of my meeting with President Erdoğan, where we discussed Türkiye’s role in providing security guarantees. Ukraine needs broad representation from countries: Europe,…

