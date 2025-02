Συνομιλία Μακρόν με Τραμπ και Ζελένσκι μετά τη συνάντηση του Παρισιού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι, μετά το πέρας της έκτακτης συνάντησης ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι χθες Δευτέρα, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Piroschka van de Wouw, επάνω, από αριστερά, Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι).

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε μέσω X ότι «επιθυμούμε ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία» και προς τον σκοπό αυτό «η Ρωσία θα πρέπει να τερματίσει την επίθεσή της» και ταυτόχρονα «να δοθούν στους Ουκρανούς ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας έκρινε ότι κλειδί της επιτυχίας είναι να εργαστούν «μαζί» όλοι, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί. Υπογράμμισε ακόμη ότι «οι Ευρωπαίοι πρέπει να επενδύσουν μαζί, καλύτερα και περισσότερα για την άμυνα και την ασφάλειά τους, τόσο σήμερα όσο και αύριο».

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχύνουν την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων τους για την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας τους, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητάς τους, πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας πως εντός των προσεχών ημερών θα συνεχίσει τις επαφές του για τα θέματα αυτά.

