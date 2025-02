Ρούτε: Θα επενδύσουμε πολλά στην ασφάλεια – H EE ετοιμάζει εγγυήσεις για το Κίεβο

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη και πρόθυμη να ενισχυθεί, να αναλάβει την πρωτοβουλία να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», δήλωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία.

Ο Ρούτε προσέθεσε πως αυτό συμπέρανε από τα διαμειφθέντα στη εν λόγω συνάντηση στο Παρίσι. «Θα επενδύσουμε πολλά περισσότερα στην ασφάλειά μας. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να αποφασιστούν, αλλά η δέσμευση είναι σαφής», κατέληξε ο Ρούτε.

Ready and willing. That’s my take from today’s meeting in Paris. Europe is ready and willing to step up. To lead in providing security guarantees for Ukraine. Ready and willing to invest a lot more in our security. The details will need to be decided but the commitment is clear. pic.twitter.com/Y4ClrX94Qe

