Το όραμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ειρήνη μέσω της ισχύος στην Ουκρανία, συμμερίστηκε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής «έτοιμους και πρόθυμους».

Η άτυπη συνάντηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι η Ουκρανία «αξίζει την ειρήνη μέσω της δύναμης: μια ειρήνη που σέβεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα, με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Πρόσθεσε πως «η Ευρώπη αναλαμβάνει πλήρως το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε μια ενίσχυση της άμυνας στην Ευρώπη».

Αντίστοιχα κινήθηκε και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής «έτοιμους και πρόθυμους. «Αυτή είναι η άποψή μου για τη σημερινή συνάντηση στο Παρίσι. Η Ευρώπη είναι έτοιμη και πρόθυμη να εντείνει τις προσπάθειές της. Να ηγηθεί στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Έτοιμη και πρόθυμη να επενδύσει πολύ περισσότερα στην ασφάλειά μας. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να επεξεργαστούν, αλλά η δέσμευση είναι σαφής», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας.

Today in Paris we reaffirmed that Ukraine deserves peace through strength.

Peace respectful of its independance, sovereignty, territorial integrity, with strong security guarantees.

Europe carries its full share of the military assistance to Ukraine.

At the same time we need… pic.twitter.com/xdAnkeWr4v

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025