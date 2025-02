Μετά από 3,5 περίπου ώρες ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος του Παρισιού για την Ουκρανία που έγινε στη σκιά των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία που ξεκινούν αύριο Τρίτη στη Σαουδική Αραβία.

Δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις, όμως, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες προχώρησαν σε δηλώσεις.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία μπορεί να βασίζεται σε μας», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας ανέφερε επίσης ότι δεν μπορεί να επιβληθεί καμία συμφωνία καθ’ υπαγόρευση (diktat) στην Ουκρανία, ενώ τάχθηκε υπέρ της χαλάρωσης των κανόνων της δημοσιονομικής πειθαρχίας της ΕΕ ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την παροχή της αμυντικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές σχέσεις με τις ΗΠΑ εισέρχονται σε «νέο στάδιο» υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενώ ζήτησε αύξηση των δαπανών για την άμυνα.

Ο Τουρκ είπε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν «παρόμοιες απόψεις» για όλα τα βασικά ζητήματα από την πολωνική οπτική γωνία.

Τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά ήταν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις όλων των συμμάχων.

Ο Τουσκ υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της συμμετοχής όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να μιλούν με μία φωνή.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να παρθούν αποφάσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Πολωνία μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στη βοήθεια της Ουκρανίας, αλλά χωρίς ανάπτυξη στρατευμάτων.

Polish Prime Minister Donald Tusk stated that #Europe is ‘incapable’ today of facing the military capabilities of #Russia. He emphasized that he will urge European leaders at the summit in Paris to strengthen European defenses ‘immediately. pic.twitter.com/sybahDjAqf

— Voice of Europe (@Voice7Europe) February 17, 2025