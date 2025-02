Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι ποντάρει στην ενότητα και το θάρρος των συμπατριωτών του, καθώς και στην πραγματιστική προσέγγιση των ΗΠΑ.

Το βραδινό διάγγελμα του Ζελένσκι ήρθε μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ που, σε ανάρτησή του, τον χαρακτήρισε «δικτάτορα».

Μέχρι τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει απαντήσει.

«Πατάμε δυνατά στα πόδια μας. Ποντάρω στην ενότητα των Ουκρανών, στο θάρρος μας… Στην ενότητα της Ευρώπης και στην πραγματιστική προσέγγιση των ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι θεωρεί σημαντικό να είναι «εποικοδομητική» η επίσκεψη στην Ουκρανία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη.

Το διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου:

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του ουκρανού ομολόγου του, αποκαλώντας τον «δικτάτορα» και προειδοποιώντας ότι «καλά θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα».

Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο» στην Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά σήμερα ότι ο Τραμπ «ζει σε μια φούσκα ρωσικής παραπληροφόρησης».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε νωρίτερα ότι επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα μια καλή και ουσιαστική συζήτηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Μοιράστηκα λεπτομέρειες της συνάντησής μου με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπου συζητήσαμε τον ρόλο της Τουρκίας στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας. Η Ουκρανία χρειάζεται ευρεία εκπροσώπηση από τις χώρες: Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, και των ΗΠΑ, σε αυτή τη διαδικασία», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ζελένσκι στο Χ.

