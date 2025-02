Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα σε «τοποθεσία που θα καθοριστεί».

Μιλώντας στο Fox News, ο Γουίτκοφ είπε ότι είχε σήμερα «πολύ παραγωγικές και εποικοδομητικές» τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αντμπουλραχμάν Αλ Θάνι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

Ο ίδιος είπε ότι συζήτησε μαζί τους «το χρονοδιάγραμμα της δεύτερης φάσης, τις θέσεις των μερών, ώστε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, και θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί».

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι η δεύτερη φάση «είναι λίγο πιο σύνθετη και περίπλοκη από την άποψη του πώς θα φέρουμε τις δύο πλευρές κοντά σε αυτό».

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επεσήμανε ότι η δεύτερη φάση της συμφωνίας «προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προβλέπει επίσης ότι η Χαμάς δεν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση και ότι θα φύγει από τη Γάζα. Οπότε, πρέπει να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα».

«Αλλά η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει οπωσδήποτε», υπογράμμισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

#US Middle East envoy Steve Witkoff says talks on phase two of a ceasefire deal between #Israel and Hamas will continue this week “at a location to be determined” to figure out how to reach a successful conclusion.https://t.co/UVwwRmUiah

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 16, 2025