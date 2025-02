Η Lady Gaga έγραψε το «Born This Way» σε δέκα γ@μημένα λεπτά

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Hot Ones with Sean Evans την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι όντως έγραψε το θρυλικό τραγούδι «Born This Way» του 2011 μέσα σε λιγότερο από μια ώρα.

Για την ακρίβεια, μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Σε δέκα λεπτά.

Συζητώντας για τη μουσική της, ο Evans ανέφερε ότι η 38χρονη Gaga παρομοίασε κάποτε τη συγγραφή του «Born This Way» με «άψογη σύλληψη», λέγοντας ότι το έγραψε σε «δέκα γ@μημένα λεπτά».

Η Lady Gaga έμεινε άναυδη: «Θεέ μου, εγώ το είπα αυτό;» είπε πριν επιβεβαιώσει ότι όντως το έγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Το ‘Born This Way’, όπως και πολλά από τα τραγούδια μου, το ‘ακούω’ πολύ γρήγορα και μετά απλά πρέπει να το ακολουθήσω. Όταν κάνω μουσική, [με το να] λέω ότι ‘ακούω’, [εννοώ ότι πρόκειται] για ένα αίσθημα πρόσληψης, γι’ αυτό και μάλλον έκανα εκείνο το πολύ χαζό σχόλιο για τον εαυτό μου».

Το τραγούδι «Born This Way», το οποίο το περιοδικό Rolling Stone ανακήρυξε ως το πιο εμψυχωτικό ΛΟΑΤ τραγούδι όλων των εποχών, θα γινόταν έξι φορές πλατινένιο, θα έφτανε αμέσως στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 chart και θα ήταν το single με τις ταχύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στο iTunes, σύμφωνα με το MTV News, με πάνω από ένα εκατομμύριο downloads σε πέντε ημέρες.

«Δεν ξέρεις αν κάτι είναι καλό μέχρι να σου το πουν οι άλλοι»

Το pop icon εξήγησε επίσης πώς βρίσκει και αναπτύσσει ένα καλό hook, αναλογιζόμενη μια άλλη ατάκα της: «χωρίς ένα καλό ρεφρέν, ποιος δίνει σημασία;».

«Μερικές φορές ξέρω ότι κάτι έχει γίνει, επειδή η εικόνα μου φαίνεται ολοκληρωμένη, αλλά δεν ξέρεις αν κάτι είναι καλό μέχρι να σου το πουν οι άλλοι – και θα σου το πουν».

Η Lady Gaga, η οποία μόλις πήρε το βραβείο Grammy στις 2 Φεβρουαρίου για την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου με τον Bruno Mars για το «Die with a Smile», κυκλοφορεί το άλμπουμ της Mayhem τον επόμενο μήνα.

«Το άλμπουμ ξεκίνησε καθώς αντιμετώπισα τον φόβο μου να επιστρέψω στην ποπ μουσική που αγαπούσαν οι πρώτοι μου θαυμαστές», δήλωσε η Lady Gaga, σύμφωνα με δελτίο τύπου που μοιράστηκε με το περιοδικό PEOPLE.

Περιέγραψε την επερχόμενη μουσική της ως διαφορετική από την προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά, και αυτό το άλμπουμ μοιάζει με την «επανασυναρμολόγηση ενός θρυμματισμένου καθρέφτη: ακόμη και αν δεν μπορείς να συναρμολογήσεις τα κομμάτια τέλεια, μπορείς να δημιουργήσεις κάτι όμορφο και ολοκληρωμένο με έναν νέο τρόπο».

Το «Mayhem» αφορά περισσότερο «το χάος και τη μεταμόρφωση, γιορτάζοντας τη δύναμη της μουσικής που μπορεί να ενώσει, να προκαλέσει και να θεραπεύσει».

Το «Mayhem» κυκλοφορεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η Lady Gaga κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl LI μεταξύ των New England Patriots και των Atlanta Falcons στο Χιούστον του Τέξας, ΗΠΑ, 5 Φεβρουαρίου 2017. REUTERS/Adrees Latif/File Photo