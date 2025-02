Στιγμές τρόμου έζησαν οι πιλότοι ενός αεροσκάφους EA-18G Growler του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο συνετρίβη στον κόλπο του Σαν Ντιέγκο το πρωί της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου.

Το πλήρωμα κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως, ενώ η περιοχή γέμισε με συντρίμμια από το μαχητικό αεροσκάφος.

Τα βίντεο από τη στιγμή της συντριβής είναι συγκλονιστικά. Σε αυτά διακρίνεται το αεροσκάφος να βουτάει στο νερό με τη μύτη και με μεγάλη ταχύτητα.

🚨WATCH: A US Navy E/A-18 G Growler crashes near the San Diego Bay Area.

Two pilots ejected before impact

According to the U.S. Coast Guard, the pilots landed in the water and were rescued by a nearby fishing boat.

The pilots are safe. pic.twitter.com/yyz60OnTRG

— Daily Weather (@weatherdaily365) February 12, 2025