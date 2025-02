Ο Φουρνιέ εξηγεί τι συνέβη στο buzzer beater του κόντρα στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με ένα πολύ μεγάλο διπλό από την έδρα της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 90-88 χάρη στο μεγάλο καλάθι που σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ με τη λήξη του χρόνου.

Ο Γάλλος πέτυχε το πρώτο του νικητήριο buzzer beater με τα ερυθρόλευκα και μίλησε στη Εuroleague για το τι συνέβη ακριβώς στη φάση μέχρι να φτάσει στο καλάθι.

Αρχικά στάθηκε στην καλή δουλειά που έκανε ο Τζαμπάρι Πάρκερ στην άμυνα και στη συνέχεια επισήμανε πως από την στιγμή που είδε τον ανοιχτό διάδρομο έπρεπε να πάρει το

A look back at that EPIC buzzer beater on Friday 🥶

Hear what was in the mind of Evan Fournier as the clock was winding down 🗣 pic.twitter.com/iY8MuNowrf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 10, 2025