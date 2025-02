Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Κατέρρευσε ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (8/2) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς αεροσκάφος της EasyJet πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Χουργκάντα ​​της Αιγύπτου προς το Μάντσεστερ όταν ο πιλότος κατέρρευσε. Ο συγκυβερνήτης ενημέρωσε άμεσα στο πλήρωμα και τους επιβάτες, λέγοντάς τους πως πρόκειται να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στην Αθήνα.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο «Ελ. Βενιζέλος» όπου ασθενοφόρα περίμεναν στην πίστα για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον κυβερνήτη.

«Συνέβη όταν οι αεροσυνοδοί σέρβιραν ποτά. Τους είδαμε να τρέχουν ξαφνικά στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Στην αρχή πιστεύαμε ότι μπορεί να ήταν ένας επιβάτης, καθώς δεν ειπώθηκε τίποτα άλλο εκτός από τις κραυγές που ακούγαμε. Ρωτούσαν αν κάποιος είναι γιατρός ή έχει ιατρικές γνώσεις», περιέγραψε επιβάτης της πτήσης.

Και πρόσθεσε: «Αρχίσαμε να αγχωνόμαστε και να ανησυχούμε γιατί ξέραμε πως ήταν ένας από τους πιλότους και όχι ένας επιβάτης. Η διαδρομή άρχισε να γίνεται πολύ τρομακτική. Νομίζαμε ότι είναι το τέλος. Καθώς πλησιάζαμε στον διάδρομο προσγείωσης, μας υποδέχτηκαν πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστικά οχήματα, αστυνομία και ασθενοφόρα, όλες παρατεταγμένες κατά μήκος του διαδρόμου».

🚨JUST IN: Flight from Hurghada to Manchester diverted to Athens following medical emergency.https://t.co/7g7EfxqEh9 #DailyExpress pic.twitter.com/eahX8es7lI

— Daily Express (@Daily_Express) February 9, 2025