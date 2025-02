Τζόρτζιο Αρμάνι, Prada και Tod’s θύματα απάτης με κλωνοποιημένη φωνή τεχνητής νοημοσύνης

Μερικοί από τους πιο γνωστούς επιχειρηματικούς ηγέτες της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι και του προέδρου της Prada, Πατρίτσιο Μπερτέλι, έχουν γίνει στόχος απάτης με λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης.

Τα θύματα έχουν δεχτεί κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή του υπουργού Άμυνας της χώρας Γκουίντο Κροσέτο.

Στα μηνύματα του ο «Κροσέτο» ζητά από τους επιχειρηματίες οικονομική βοήθεια για την απελευθέρωση Ιταλών δημοσιογράφων που έχουν πέσει θύματα απαγωγής στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί τέσσερις καταγγελίες στους εισαγγελείς του Μιλάνο αναφέρει ο The Guardian. Σε αυτές είναι καταγγελίες των Μάσιμο Μοράτι -πρώην ιδιοκτήτης της Ίντερ- και ενός μέλους της οικογένειας Μπερέτα -της παλαιότερης ιταλικής οπλοβιομηχανίας στον κόσμο.

Ο υπουργός άμυνας της χώρας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι θα υποβάλει νομική καταγγελία αφού η φωνή του κλωνοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχιστον μία από τις κλήσεις.

Τουλάχιστον ένα από τα θύματα έπεσε θύμα της φωνητικής απάτης και πραγματοποίησε δύο εμβάσματα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε λογαριασμό στο Χονγκ Κονγκ.

Το θύμα πίστεψε ότι θα αποζημιωνόταν από την Τράπεζα της Ιταλίας.

Ο Κροσέτο αποκάλυψε την απάτη σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έλαβε κλήση την περασμένη εβδομάδα από γνωστό επιχειρηματία που είχε μεταφέρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό μετά από συνομιλία μαζί του.

Uso questo mezzo per dare pubblicità ad una grave truffa in corso.

Un’assurda vicenda che inizia martedì con la chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia Segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare. Gli dico che era assurdo, avendolo…

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 6, 2025