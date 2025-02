Περισσότεροι από 200.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Μόναχο και σε όλη τη Γερμανία κατά του ακροδεξιού εξτρεμισμού ενόψει των βουλευτικών εκλογών της χώρας με κεντρικό σύνθημα «Η Δημοκρατία σε χρειάζεται».

Αφορμή ήταν η κοινή δήλωση εναντίον των μεταναστών από τους Χριστιανοδημοκράτες με τηn… άμεση στήριξη του AfD, σύμφωνα με το Associated Press και άλλα μέσα.

Οι πολίτες είναι ενοχλημένοι με παραπλανητικά δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα που εμφανίζουν διαδηλώσεις του AfD, που με το ζόρι γεμίζουν μπυραρία, ως πολυπληθείς, με αποτέλεσμα να πάρουν τους δρόμους και να δείξουν πως η ακροδεξιά στη Γερμανία παραμένει περιθωριακή. To επόμενο βίντεο είναι χαρακτηριστικό.

The world needs to see this: Over 700,000 people demonstrated in Germany‘s streets this weekend alone. People stand up for democracy & human rights – and against the conservative party‘s cooperation and voting with the extreme right AfD. 👏 pic.twitter.com/zjFDiyvfm5

Η ακροδεξιά, αντιμεταναστευτική Εναλλακτική για τη Γερμανία, ή AfD, ρατσιστικό κόμμα σε «ανοιχτή γραμμή» με νεοναζιστές, βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα πριν οι ψηφοφόροι ψηφίσουν στις 23 Φεβρουαρίου. Αυτό αναμένεται να στείλει στις κάλπες άτομα που δεν ψήφιζαν για πολλά χρόνια.

Η διαμαρτυρία στο Theresienwiese του Μονάχου -όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Oktoberfest- συγκέντρωσε σημαντικά μεγαλύτερο πλήθος από το αναμενόμενο, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης εκτίμησε ότι το πλήθος θα μπορούσε να είναι έως και 320.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους έφεραν πλακάτ κατά του AfD με συνθήματα όπως «Ο ρατσισμός και το μίσος δεν είναι εναλλακτική λύση».

250,000 people in Munich, Germany, demonstrate against Putin’s puppets, the AfD. pic.twitter.com/xhHWsf33eV

Τη διαμαρτυρία υποστήριξαν ομάδες ακτιβιστών καθώς και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου, εκκλησίες και οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του Μονάχου FC Bayern και TSV 1860, μεταξύ άλλων. Η αστυνομία δήλωσε στο dpa ότι η διαδήλωση ήταν ειρηνική.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες προσέλκυσαν μεγάλο πλήθος το Σάββατο στο Ανόβερο, το Ροστόκ και αλλού στη Γερμανία, αντικατοπτρίζοντας άλλες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, ένα τεράστιο πλήθος σφύριξε, τραγούδησε αντιφασιστικά τραγούδια και κρατούσε πανό που καταδίκαζε το AfD.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι ήλπιζαν ότι η συγκέντρωση θα τραβούσε επίσης την προσοχή σε άλλα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη νέα κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στη βάση του παραπάνω γερμανικού ρητού οι διαδηλωτές αντιτάχθηκαν αντίστοιχα εναντίον του Φρίντριχ Μερτς, του κεντροδεξιού ηγέτη και επικρατέστερου στις επερχόμενες εκλογές, καθώς και τους Χριστιανοδημοκράτες του επειδή τον περασμένο μήνα έστειλαν στο κοινοβούλιο προτάσεις για νέους σκληρούς κανόνες για τη μετανάστευση που έλαβαν την υποστήριξη του AfD.

Οι διαδηλωτές λένε ότι ο Μερτς και το κόμμα του αθέτησαν την άγραφη μεταναζιστική υπόσχεση όλων των δημοκρατικών κομμάτων της Γερμανίας να μην περάσει ποτέ κανένας κανόνας ή ψήφισμα στο κοινοβούλιο με την υποστήριξη ακροδεξιών, εθνικιστικών κομμάτων όπως το AfD.

Ο Μερτς επιμένει ότι η θέση του είναι αμετάβλητη και ότι δεν συνεργάστηκε και δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το κόμμα.

Το μόλις 12 ετών AfD εισήλθε στο εθνικό κοινοβούλιο της Γερμανίας το 2017, επωφελούμενο από την απόφαση της τότε καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ δύο χρόνια νωρίτερα να επιτρέψει την είσοδο μεγάλου αριθμού μεταναστών στη χώρα.

Elon shared a protest in Hanover Germany this week to his massive audience. It showed approximately 20 people protesting for X.

Today a few hundred thousand people went to the streets all over Germany for democracy and AGAINST the Musk endorsed AFD.

Let us share this! ✊🏼 pic.twitter.com/WSNnFp6Pp4

— Florian Fischer (@Flo_Fischer_) February 8, 2025