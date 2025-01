Διαδηλώσεις κατά της AfD και του CDU στη Γερμανία

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Πέμπτη το βράδυ σε πολλές μεγάλες γερμανικές πόλεις εναντίον της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), μετά την έγκριση ψηφίσματος της Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) για τη μετανάστευση με ψήφους (και) της παράταξης της άκρας δεξιάς (στη φωτογραφία του Reuters/Christian Mang, επάνω, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στα κεντρικά γραφεία της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης στο Βερολίνο).

Στο Βερολίνο, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, περίπου 6.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του CDU. Οι εργαζόμενοι είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως το κτίριο, καθώς οι αρχές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή έξοδό τους απ’ αυτό κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

«Σταματήστε τον Μερτς και την AfD – υπερασπιστείτε το δικαίωμα στο άσυλο, ξαναχτίστε το τείχος προστασίας»

«Everyone together against fascism.» Tens of thousands of people across Germany took to the streets against the conservative CDU party for passing an anti-migration motion in parliament with votes from the far-right AfD party. pic.twitter.com/MxNqdZV9B8 — DW News (@dwnews) January 30, 2025

Πάντως η συγκέντρωση, στην οποία κάλεσε η οργάνωση «Μαζί εναντίον της Δεξιάς», εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με κύριο αίτημα τον άμεσο τερματισμό οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας του CDU με την AfD.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παράλληλα μπροστά στα κεντρικά γραφεία του εταίρου του CDU στη Βαυαρία, της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης (CSU), με κεντρικά συνθήματα «Το Μόναχο είναι πολύχρωμο» και «Είμαστε το τείχος προστασίας», ενώ διαδηλωτές φώναζαν κάτω από το γραφείο του αρχηγού του κόμματος «Ντροπή σου!».

Στο Φράιμπουργκ, διαδήλωσαν περισσότεροι από 10.000 πολίτες, 7.000 συγκεντρώθηκαν στο Ανόβερο, και άλλοι τόσοι στη Λειψία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε τον Μερτς και την AfD – υπερασπιστείτε το δικαίωμα στο άσυλο, ξαναχτίστε το τείχος προστασίας».

Συγκεντρώσεις έγιναν ακόμη στη Δρέσδη, στο Μούνστερ, στην Κολωνία, στο Ντίσελντορφ, στο Ντούιζμπουργκ και σε άλλες πόλεις.

Η δημοσκόπηση

Παράλληλα, στην εβδομαδιαία δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, που όμως ολοκληρώθηκε πριν τη χθεσινή ψηφοφορία στην Bundestag, η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) διατηρεί το σαφές προβάδισμά της στις προθέσεις ψήφου ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών με 30% (-1), με την AfD ν’ ακολουθεί με 20% (αμετάβλητο).

#BREAKING #GERMANY #BERLIN #ALEMANIA 🔴 GERMANY :📹THOUSANDS PROTESTED OUTSIDE CONSERVATIVE CDU PARTY HEADQUARTERS IN BERLIN over their plans to crack down on irregular migration and fears they could work with the far right AfD in future.

Jan 30#LoULTIMO #Protests #Protestas pic.twitter.com/fzOQ1Um9gZ — LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) January 31, 2025

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), με 15% (αμετάβλητο) και έπονται η Αριστερά με 5% (+1), η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 4% (-1) και το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) επίσης με 4%.

Στην ερώτηση στο πλαίσιο της δημοσκόπησης αν η Γερμανία πρέπει να υποδέχεται λιγότερους πρόσφυγες, η καταφατική απάντηση φθάνει στο 86%. Συγκριτικά, πριν 10 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε το 20%.

Αντίστοιχα, μόνο το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κράτος έχει υπό τον έλεγχό του τις μεταναστευτικές ροές στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ωστόσο μόνο 3 στους 10 πιστεύουν ότι θα ήταν λογική η επιδίωξη εθνικής λύσης στο θέμα του ασύλου: 6 στους 10 δηλώνουν ότι απαιτείται ευρωπαϊκή λύση.

Η αυριανή ψηφοφορία

Ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο επί νομοσχεδίου το οποίο έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU για αυστηροποίηση των κανόνων για τη μετανάστευση, ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι επιχείρησε να προσεγγίσει τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς και να του προτείνει να βρεθεί τρόπος προκειμένου ν’ αποφευχθεί η ψηφοφορία.

People protest in front of the Christian Democratic Union (CDU) party’s headquarters in Berlin, Germany, 30 January 2025, after a CDU motion won a majority in parliament with votes of the far-right AfD. 📷️ EPA / Hannibal Hanschke#germany #cdu #party #protest #afd #epaimages pic.twitter.com/MS2Lqm1kA4 — EPA Images (@EPA_Images) January 30, 2025

«Τον πλησίασα και είπα: Κύριε Μερτς, ας βρούμε μια διέξοδο απ’ αυτό. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ν’ αποφύγουμε την ψηφοφορία;», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ. Ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να απέρριψε την πρόταση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το CDU μετά τις εκλογές, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι «σε κάθε περίπτωση, μια ενδεχόμενη συνεργασία κατέστη δυσκολότερη».

Οπως τόνισε, «Η Ενωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και η αθέτηση του λόγου της λέει το ακριβώς αντίθετο. (Η συνεργασία) εξαρτάται πάντως από την Ενωση».

