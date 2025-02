Στάχτη πάνω από 150.000 στρέμματα στο Λος Άντζελες - Υπό πλήρη έλεγχο οι πυρκαγιές έπειτα από τρεις εβδομάδες

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πύρινη λαίλαπα στο Λος Άντζελες μετά από τρεις εβδομάδες. Από τις καταστροφικές πυρκαγιές τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν.

Οι πυρκαγιές του Παλισέιντς και του Ίτον είναι οι πλέον καταστροφικές στην ιστορία του Λος Άντζελες.

Έκαναν στάχτη πάνω από 150.000 στρέμματα (150 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και 10.000 κατοικίες ενώ το κόστος των ζημιών που προκάλεσαν υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιδιωτική μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather το ύψος των ζημιών και των οικονομικών απωλειών υπολογίζεται μεταξύ 250 και 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα δύο μέτωπα εκδηλώθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2025 και τα ακριβή αίτιά τους ερευνώνται. Μελέτη, που διεξήγαγαν δεκάδες ερευνητές και δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή έριξε… λάδι στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι άνεμοι Santa Ana.

Με το γκρίζο τοπίο να μαρτυρά την έκταση της καταστροφής, οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και προσπαθούν να ξαναφτιάξουν όσα χάθηκαν.

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, ευχήθηκε «την επιστροφή των πολιτών στα σπίτια τους για να τα ανοικοδομήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και ασφαλέστερα», υπογραμμίζοντας ότι θα επιδειχθεί «μηδενική ανοχή στο έγκλημα».

Η κλιματική αλλαγή ήταν ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από τον καυτό, ξηρό καιρό που προκάλεσε τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες, επιβεβαιώνει επιστημονική μελέτη.

Έκανε τις εν λόγω καιρικές συνθήκες περίπου 35% πιο πιθανές, σύμφωνα με το World Attribution – παγκοσμίως αναγνωρισμένο για τις μελέτες του που συνδέουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι η εποχή των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες επιμηκύνεται, ενώ οι βροχές που κανονικά σβήνουν τις πυρκαγιές έχουν μειωθεί.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι εξαιρετικά πολύπλοκες με πολλούς παράγοντες να παίζουν ρόλο, αλλά είναι βέβαιοι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας καθιστά το Λος Άντζελες πιο επιρρεπές σε έντονες πυρκαγιές.

«Η κλιματική αλλαγή αύξησε τον κίνδυνο των καταστροφικών πυρκαγιών του Λος Άντζελες», δήλωσε η Δρ Κλερ Μπαρνς, από το Imperial College του Λονδίνου, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Οι συνθήκες ξηρασίας ωθούνται συχνότερα στο χειμώνα, αυξάνοντας την πιθανότητα να ξεσπάσει μια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων που μπορούν να μετατρέψουν μικρές αναφλέξεις σε θανατηφόρες κόλαση».

Οι άνεμοι Santa Ana είναι ισχυροί και θυελλώδεις ανατολικοί ή βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν από την ενδοχώρα της Καλιφόρνιας προς την ακτή.

Αυτή η νέα μελέτη εξετάζει τις λεγόμενες πυρόπληκτες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες πυρκαγιές.

Enormous new wildfire in Los Angeles is raging covering over 100 acres.

The Hughes fire has resulted in massive evacuations.

Mayor Karen Bass needs to resign immediately and someone with a clue about preventing these fires needs to take her place.

NOW!pic.twitter.com/aXmrIxalAk

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 22, 2025