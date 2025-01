Πολ Πογκμπά: Οι αινιγματικές αναρτήσεις και η πιθανή επιστροφή του στο Μάντσεστερ

Ο Πολ Πογκμπά έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από δύο αινιγματικές αναρτήσεις του στα social media, οι οποίες προμηνύουν μια πιθανή επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

Ο 31 ετών μέσος -του οποίου η τετραετής ποινή αποκλεισμού για ντόπινγκ μειώθηκε σε 18 μήνες- θα μπορεί να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους τον προσεχή Μάρτιο.

Ο Πογκμπά αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα. Τον Νοέμβριο του 2024 έλυσε το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους και ελπίζει σύντομα να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Ίσως βέβαια και να έχει βρει και να μην το γνωρίζουμε.

Πάντως οι αινιγματικές του αναρτήσεις στα social media φούντωσαν τα σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στο Μάντσεστερ.

Η πρώτη ανάρτηση ήταν ένα καρτούν που απεικόνιζε τον ίδιο και τον νυν εξτρέμ της Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό να φορούν φανέλες των «κόκκινων διαβόλων», συνοδευόμενο από ένα emoji γελαστού προσώπου.

Η δεύτερη ανάρτηση ήταν μια φωτογραφία του Πογκμπά να κοιτάζει από έναν ουρανοξύστη την πόλη του Μαϊάμι, με λεζάντα: «Ας δούμε τι έρχεται».

Όπως αναμενόταν οι αναρτήσεις του Πογκμπά προκάλεσαν συζυτήσεις στους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ορισμένοι από αυτούς είναι ενθουσιασμένοι με τη πιθανότητα επιστροφής του στο «Ολντ Τράφορντ».

🚨💭 Paul Pogba on Instagram: “Let’s see what’s coming…”.

He’s still available as free agent and officially allowed to play from March. pic.twitter.com/Y30P6uyu0S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025