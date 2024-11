Έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους ο Πογκμπά (pic)

Χώρισαν οριστικά οι δρόμοι της Γιουβέντους με τον Πολ Πογκμπά, με τον διεθνή Γάλλο μέσο να λύει το συμβόλαιό του που είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2026 και να είναι πλέον ελεύθερος για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Τόσο ο 31χρονος Γάλλος, όσο και η «βέκια σινιόρα» έψαχναν τρόπο να φτάσουν στο «διαζύγιο» μίας σχέσης που είχε πλέον… ραγίσει, ιδίως μετά το σκάνδαλο ντόπινγκ στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Πογκμπά.

🚨 OFFICIAL: Paul Pogba becomes free agent, he’s left Juventus terminating the contract on mutual agreement.

Pogba will be able to join new club with immediate effect, training from January 2025 and playing from March 2025. pic.twitter.com/IEjikxWzpM

