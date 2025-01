«Καρφιά» Αμορίμ στον Ράσφορντ: «Προτιμώ να βάλω τον προπονητή τερματοφυλάκων να παίξει»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τις σκέψεις του και δεν διστάζει να εκφραστεί δημοσίως για όσα πιστεύει σχετικά με το τι γίνεται γύρω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτό φάνηκε για ακόμη μία φορά χτες (26/1) βράδυ.

Όπως απέδειξε στις δηλώσεις που έκανε λίγο μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Φούλαμ με 1-0, αναφερόμενος στον Μάρκους Ράσφορντ και εξηγώντας γιατί δεν τον χρησιμοποιεί.

🚨💣 Rúben Amorim on Rashford: “I’d put the goalkeepers coach Vital before I put a player who does NOT give the maximum every day…

…in training, in life, every detail”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/UrjdZhKfwI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025