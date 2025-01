Αμορίμ για Μπαγιντίρ: «Η ζωή σου μπορεί να αλλάξει και το είδατε αυτό με τον Αλτάι»

Μιλώντας μετά το ματς του Κυπέλλου με την Άρσεναλ και την πρόκριση στα πέναλτι, ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε για τον… ήρωα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην ψυχοφθόρα διαδικασία Αλτάι Μπαγιντίρ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, στάθηκε το πως αντιμετώπισε ο Τούρκος κίπερ την κριτική που του ασκήθηκε, στην ήττα της Γιουνάιτεντ με 4-3 από την Τότεναμ, για τα προημιτελικά του League Cup, τον περασμένο μήνα, από κόρνερ.

«Today he was our hero» 🙌

Ruben Amorim praised Altay Bayındır’s performance as Manchester United knocked Arsenal out of the FA Cup on penalties 👇 pic.twitter.com/MuLQA3Rth7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2025