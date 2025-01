Ο αγγλικός Τύπος αποθεώνει τον Αμορίμ – «Τρελαμένος» ο Πορτογάλος μετά το ντέρμπι

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ είναι το πρόσωπο στο οποίο εστίασε ο αγγλικός Τύπος, μετά το ντέρμπι με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Ο Αμορίμ κέρδισε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το μεγάλο παιχνίδι αλλά και για την εμφάνιση της ομάδας του.

Ελάχιστοι πίστευαν πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Άνφιλντ, πως οι φιλοξενούμενοι θα έμεναν «όρθιοι» στην έδρα των reds.

Ήταν από εκείνα τα ντέρμπι που υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί κι αυτό φυσικά δεν ήταν η Γιουνάιτεντ αλλά τελικά τα προγνωστικά πήγαν… περίπατο.

Right tactics, right line-up, right in-game changes. #LIVMUN showed why Ruben Amorim is the right man for Manchester United. #MUFC via @talkSPORT https://t.co/4qN9UKeoJE

— Henry Winter (@henrywinter) January 6, 2025