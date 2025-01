Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών του κόσμου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, καθώς το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής και αποθήκευσης μπαταριών λιθίου στον κόσμο έχει τυλιχθεί στις φλόγες αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν εντολή εκκένωσης για 1.500 κατοίκους.

Η Vistra Energy, ιδιοκτήτρια του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Moss Landing, που λειτουργεί με φυσικό αέριο, και της παρακείμενης εγκατάστασης μπαταριών ιόντων λιθίου στην ακτή της κομητείας Μοντερέι, επιβεβαίωσε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Πέμπτης (16/1) και ότι εκκένωσε τις εγκαταστάσεις της.

«Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια της κοινότητας και του προσωπικού μας και η Vistra εκτιμά βαθύτατα τη συνεχή βοήθεια του προσωπικού έκτακτης ανάγκης… Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά θα ξεκινήσει έρευνα μόλις κατασβεστεί η φωτιά», δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας Τζένι Λάιον.

Ο σερίφης της κομητείας του Μοντερέι είχε πει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα «λόγω αυξημένης προσοχής». Η αστυνομία πολιτειακών οδών της Καλιφόρνια (California Highway Patrol) έκλεισε επίσης τον αυτοκινητόδρομο 1 γύρω από το εργοστάσιο και εκτρέπει την κυκλοφορία προς τοπικές οδούς.

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media δείχνουν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Οι φλόγες υψώνονται απειλητικά και είναι ορατές από μεγάλη απόσταση, ενώ ο πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Δείτε βίντεο από το εργοστάσιο που φλέγεται στις ΗΠΑ

WATCH🔴 California, USA 🇺🇸 A massive fire at Vistra Corp’s Moss Landing lithium battery facility in Monterey Bay forced 1,500 residents to evacuate as toxic smoke filled the air. The blaze, far from Los Angeles wildfires, erupted Thursday afternoon and quickly escalated.… pic.twitter.com/UcxZ3GeigZ — Open Source Intel (@Osint613) January 17, 2025

🚨#BREAKING: Evacuation orders have been issued after a lithium battery plant caught fire releasing hazardous toxins into the air⁰⁰📌#MossLanding | #Californa ⁰⁰Currently, numerous emergency crews are on the scene of a massive fire broke out at the Moss Landing Power Plant’s… pic.twitter.com/MMcpY0yka1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 17, 2025

🚨 BREAKING 🇺🇲: Massive Fire at Moss Landing Battery Plant! 🔋🏭🔥🎥

Evacuations ordered in Monterey County, CA. Highway closed. Smoke from lithium batteries spreading air quality concerns. Watch..!! #MossLanding #Monterey #California #Tesla #Vistra pic.twitter.com/MNyX2wi8jH — In Bulletin (@inbulletinnews) January 17, 2025

Η φωτιά εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, περίπου 500 χλμ. βόρεια από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Το εργοστάσιο περιέχει δεκάδες χιλιάδες μπαταρίες λιθίου, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσουν εάν πιάσουν φωτιά.

«Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνουμε να φανεί καλύτερο. Πρόκειται για μια καταστροφή», δήλωσε στο τοπικό δίκτυο KSBW-TV ο επόπτης της κομητείας Μοντερέι, Γκλεν Τσερτς. Ωστόσο, η φωτιά δεν αναμένεται να επεκταθεί πέρα ​​από το τσιμεντένιο κτίριο στο οποίο περικλείεται, πρόσθεσε.

Πυρκαγιές στο εργοστάσιο της Vistra ξέσπασαν, επίσης, το 2021 και το 2022 που προκλήθηκαν από δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης που είχε ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση ορισμένων μονάδων, σύμφωνα με την εφημερίδα Mercury News.