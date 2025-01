Ντιαλό και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανανέωσαν την συνεργασία τους μέχρι το 2030

Ο Αμάντ Ντιαλό ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του μετά την πρόσληψη του Ρουμπέν Αμορίμ απ’ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας πολλά και σημαντικά γκολ το τελευταίο διάστημα και η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» τον επιβράβευσε με νέο συμβόλαιο έως το 2030.

🚨 Official, confirmed. Amad Diallo has signed new deal until June 2030 at Man United as revealed.

“I have had some incredible moments with this club already but there is so much more to come. I have huge ambitions in the game”, Amad says.

All signed with Jason Wilcox. 🔴🤝 pic.twitter.com/s8up7x7NKd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025