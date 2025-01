Οι νικητές και οι ηττημένοι του ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vid)

Ανάνηψη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο παιχνίδι της για το 2025, απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο, τη Λίβερπουλ. Παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα (2-2) και τη μαχητικότητα που έδειξαν οι παίκτες της, δεν απέφυγε τα νέα αρνητικά ρεκόρ, σε ένα ματς που θα ήθελε να διαγράψει από τη μνήμη του ο πολύ κακός Αλεξάντερ-Αρνολντ.

Η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νίκη στο Ανφιλντ από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ ισοφάρισε την αρνητική επίδοση των εννέα αγώνων χωρίς επιτυχία στην έδρα της Λίβερπουλ που είχε από την περίοδο 1979-1979.

Παραμένει επίσης για 10ο αγώνα χωρίς νίκη σε εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις, που αποτελεί αρνητική επίδοση στα μεταξύ τους ντέρμπι. Το θετικό είναι πως κατάφερε να πετύχει γκολ στο Ανφιλντ για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2018, χάρη στον Μαρτίνες.

Η Λίβερπουλ πέταξε χρυσή ευκαιρία να ξεφύγει οκτώ βαθμούς από τη δεύτερη Αρσεναλ, ενώ προβλημάτισε η απόδοση του Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του έντονου φλερτ που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πρώτο γκολ της Γιουνάιτεντ προήλθε από δική του λάθος πάσα, ενώ στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν σχεδόν ανύπαρκτος επιτρέποντας στους Κόκκινους Διαβόλους να στήσουν πάρτι από την αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Ο Ρόι Κιν είπε μάλιστα το «βαρύ» «συζητάμε για το αν θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ μοιάζει περισσότερο να παίζει στην Τρανμίρ».

Roy Keane says Trent’s defending is more Tranmere Rovers than Real Madrid…pic.twitter.com/XpX7CR4EY5

— Watch LFC (@Watch_LFC) January 5, 2025