Νεκροί ο αρχηγός της αστυνομίας της Χαμάς και ο αναπληρωτής του μετά από χτύπημα σε «ανθρωπιστική ζώνη»

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί μετά από νέο χτύπημα του Ισραήλ στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα, η οποία έχει χαρακτηριστεί «ανθρωπιστική ζώνη» από το ίδιο το Τελ Αβίβ.

Παλαιστινιακά και αραβικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους και το Al-Aqsa TV που «τρέχει» η Χαμάς, αναφέρουν ότι ο αρχηγός της αστυνομίας στη Γάζα σκοτώθηκε στο συγκεκριμένο χτύπημα, όπως και ο αναπληρωτής του.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος έγινε η σκηνή του Μαχμούντ Σαλάχ στην περιοχή αλ-Μαουάσι, όπως και του αναπληρωτή του, Χουσάμ Μουσταφά Σαχουάν.

Την είδηση για τον θάνατο των δύο στελεχών της Χαμάς αναμεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

