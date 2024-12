Αρνητικό ρεκόρ με 75 άστοχα τρίποντα στην νίκη των Μπουλς επί των Χόρνετς (108-115 παρ.)

Oι Σικάγο Μπουλς ολοκλήρωσαν θετικά το 2024 με νίκη επί των Σάρλοτ Χόρντς στην παράταση με 115-108 και πήγαν στο 15-18 ενώ οι «σφήκες» έπεσαν στο 7-25. Ένας αγώνας που θα μείνει στην ιστορία του NBA καθώς οι δύο ομάδες αστόχησαν σε συνολικά 75 προσπάθειες για τρίποντο.

Ο Κόμπι Γουάιτ ήταν σε εξαιρετική μέρα για το Σικάγο και έχασε οριακά το πρώτο triple-double της καριέρας του, σημειώνοντας 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Παράλληλα, ο Νίκολα Βούτσεβιτς πέτυχε double-double με 16 πόντους και 13 ασίστ ενώ ο Τόρεϊ Κρεγκ είχε 18 πόντους για τους «Ταύρους».

Απο την άλλη, ο Μάικαλ Μπρίτζες μέτρησε 31 πόντους και 12 ριμπάουντ gια τη Σάρλοτ, ενώ o Βάσα Μίτσιτς, σημείωσε 7 πόντους με 1/13 σουτ (0/5 δίπ., 1/8 τρίπ.), 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 35 λεπτά.

The Hornets and Bulls made HISTORY last night with the most missed threes EVER in regulation 😯😳

(h/t @NateDuncanNBA) pic.twitter.com/9HOWsHiOhT

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024