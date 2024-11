Πένθος στους Σικάγο Μπουλς: Πέθανε ο Μπομπ Λαβ (pic)

Πένθος στους Σικάγο Μπουλς, αλλά και σε ολόκληρο το NBA σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μπόμπ Λαβ, που ήταν θρύλος των «ταύρων» και 3 φορές All Star στο NBA.

Ο Λαβ απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από μεγάλη και μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο εκλιπόν αγωνίστηκε εννιά σεζόν στους Σικάγο Μπουλς, οι οποίοι έχουν αποσύρει τη φανέλα με το Νο10 προς τιμήν του. Με τους «ταύρους» είχε 21.3 πόντους και 6.8 ριμπάουντ, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του είχε θέση και στο front office του Σικάγο.

Ο Λαβ σημείωσε 12.623 πόντους και βρίσκεται πίσω μόνο από τους Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν, στην ιστορική λίστα με τους παίκτες των Μπουλς που έχουν σκοράρει τους περισσότερους στην ιστορία της ομάδας.

Ο «Butterbean» επιλέχθηκε στον τέταρτο γύρο του Draft το 1965 από τους Ρόγιαλς, όπου έπαιξε για δύο χρόνια. Στη συνέχεια έγινε μετακόμισε στους Μπακς, στο πλαίσιο του expansion draft του 1968, ενώ στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή στους Μπουλς. Επίσης αγωνίστηκε σε Νετς και Σόνικς.

