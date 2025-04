Νέα σενάρια για το μέλλον του Μίροτιτς – Ποια ομάδα της Euroleague τον θέλει (pic)

Ολοένα και περιορίζονται οι πιθανότητες του Νίκολα Μίροτιτς να παραμείνει στην Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Ο σταρ της ιταλικής ομάδας μπορεί να πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα απασχολήσει έντονα το καλοκαίρι. Εδώ και μεγάλο διάστημα, ο Μίροτιτς εμπλέκεται με σενάρια για τη Χάποελ Τελ Αβίβ και μάλιστα με ένα σπουδαίο συμβόλαιο.

«Σύμφωνα με την «La Prealpina» υπάρχουν νεότερα στον τομέα των αποχωρήσεων. Υπάρχει ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Νίκολα Μίροτιτς, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι.

Ο Μίροτιτς μπορεί να κάνει opt out από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στο Μιλάνο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει καμία διάθεση να φύγει από την ιταλική ομάδα», γράφει το «Backdoor Podcast».

While Olimpia Milan is currently preparing for the Italian league playoffs, the future of Nikola Mirotic with the Armani’s club looks in doubt 🤔

The Montenegrin forward has an option to get out of his contract in the summer 🔎#EuroLeague #OlimpiaMilanhttps://t.co/i387uX3qBp

— Backdoor Podcast English (@Backdoorpod_eng) April 24, 2025