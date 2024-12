Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) πραγματοποιεί επίσκεψη στον κρατούμενο στο νησί Ιμραλί της Προποντίδας ηγέτη της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Την αντιπροσωπεία του DEM αποτελούν η Περβίν Μπουλντάν και ο Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, βουλευτές του κόμματος.

Δείτε σχετική ανάρτηση του δημοσιογράφου Ραγκίπ Σοϊλού στο Χ:

Talks with PKK’s imprisoned leader Abdullah Ocalan are still in the cards.

The Turkish government allows two pro-Kurdish Dem MPs’ visit to Imrali island today, where Ocalan is kept.

The meeting is already underway, apparently pic.twitter.com/l19N8SmgnI

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 28, 2024