Lizzo: Υπάρχει λόγος που συνεχίζω να αγωνίζομαι. Αυτές οι κατηγορίες δεν στέκουν

Τον Αύγουστο του 2023 η Lizzo ήρθε αντιμέτωπη με μια αγωγή η οποία που κατατέθηκε εναντίον της για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποιητικές συνθήκες εργασίας από τρεις χορεύτριές της. Παραπάνω από έναν χρόνο αργότερα η τραγουδίστρια έδωσε την πρώτη της συνέντευξη με σκοπό να σχολιάσει το γεγονός.

Η Lizzo βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Baby, This is Keke Palmer» κατά τη διάρκεια της οποίας εξήγησε πως χρειάστηκε χρόνο για να «επεξεργαστεί» όσα συνέβησαν και να «αναπτυχθεί», πριν μιλήσει δημόσια για την υπόθεση που την αιφνιδίασε πλήρως.

Lizzo talks to Keke Palmer about the lawsuits filed by her ex-dancers:

“That period of my life was very dark because of the feeling of betrayal. Not because I was like, ‘Oh my God, I did something wrong.’ It was like the wind was knocked out of me by people that I cared about.” pic.twitter.com/weBcRXp4hw

