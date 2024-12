Το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης έσπασε ξανά και… ταξιδεύει

Ταξιδεύει ξανά το μεγαλύτερο παγόβουνο της Γης —γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ως A23a— το οποίο είναι διπλάσιο σε μέγεθος από το Λονδίνο.

Το τεράστιο παγόβουνο, που εκτιμάται ότι ζυγίζει 1 δισ. τόνους, αποκολλήθηκε για πρώτη φορά από την ακτογραμμή της Ανταρκτικής το 1986.

Τα επόμενα 30 χρόνια ήταν καθηλωμένο στον πυθμένα της Θάλασσας Ουέντελ (Weddell Sea).

Ωστόσο, το 2020 το παγόβουνο εθεάθη να πλέει προς τα βόρεια, αφού απελευθερώθηκε. Έπειτα εγκλωβίστηκε ξανά, αφού φέτος την άνοιξη παγιδεύτηκε σε μια δίνη.

Η δίνη, γνωστή ως «Taylor Column», προκύπτει όταν το περιστρεφόμενο νερό παγιδεύει ένα αντικείμενο στη θέση του. Αυτό σημαίνει πως το τεράστιο παγόβουνο περιστρεφόταν στην παγωμένη θάλασσα για αρκετούς μήνες.

Πλέον το A23a είναι και πάλι ελεύθερο και πλέει στα ανοιχτά του Νότιου Ωκεανού.

Iceberg A23a is back on the move 🧊. Captured by Sen’s 4K cameras on 14 December at 11:55 UTC. pic.twitter.com/24iVKwwmlD

Σχολιάζοντας την είδηση, η οποία επιβεβαιώθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Ανταρκτική (BAS) την Παρασκευή, ο ωκεανογράφος Δρ. Andrew Meijers είπε: «Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε το A23a σε κίνηση ξανά μετά από περιόδους που ήταν εγκλωβισμένο».

«Είμαστε περίεργοι να δούμε εάν αν θα ακολουθήσει την ίδια πορεία που έχουν ακολουθήσει τα άλλα μεγάλα παγόβουνα που έχουν αποκολληθεί από την Ανταρκτική», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί αναμένουν ότι το παγόβουνο θα καταλήξει τελικά στον Ατλαντικό Ωκεανό, ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστεί το A23a με κάποιο διερχόμενο πλοίο ή κοντινά νησιά σύντομα, καθώς τα θερμότερα νερά θα προκαλέσουν την τήξη του πάγου.

DO YOU WANT TO BREAK FREE!?

Well, you’re not alone – Iceberg #A23a, the world’s largest and oldest #iceberg, is on the move!

Learn how it escaped 👇https://t.co/MQHd8TfVSL pic.twitter.com/G3J0U2KfFz

— British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) December 13, 2024