A23a: Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου σε κίνηση μετά από 30 χρόνια

Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο κινείται έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια που ήταν κολλημένο στον πυθμένα του ωκεανού. Το επονομαζόμενο Α23a αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή της Ανταρκτικής το 1986 και τώρα βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας Weddell σχηματίζοντας ουσιαστικά ένα νησί από πάγο.

Με έκταση σχεδόν 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το Λονδίνο. Πρόκειται για έναν κολοσσό με πάχος περίπου 400 μέτρων. Τον τελευταίο χρόνο παρασύρεται με ταχύτητα και είναι έτοιμο να ξεπεράσει τα ύδατα της Ανταρκτικής ενώ πριν αποκολληθεί φιλοξενούσε έναν σοβιετικό ερευνητικό σταθμό.

Η Μόσχα έστειλε μια αποστολή για να απομακρύνει τον εξοπλισμό από τη βάση Druzhnaya 1, φοβούμενη ότι θα χαθεί. Ωστόσο, το παγόβουνο δεν απομακρύνθηκε πολύ από την ακτή, προτού «αγκυροβολήσει» στις λάσπες του βυθού της θάλασσας Weddell.

Ο ειδικός από τη Βρετανική Ερευνητική Ομάδα Ανταρκτική, British Antarctic Survey (BAS), Dr Andrew Fleming, απευθύνθηκε σε μερικούς συναδέλφους τους για να πάρει απαντήσεις αν υπάρχει κάποια πιθανή αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει την κίνηση.

«Ήταν καθηλωμένο από το 1986, αλλά τελικά έπρεπε να μειωθεί αρκετά σε μέγεθος, προκειμένου να αρχίσει να κινείται. Εντόπισα την πρώτη κίνησή του το 2020» σημείωσε στο BBC ο Fleming.

Το παγόβουνο, τους τελευταίους μήνες κινείται ταχύτερα εξαιτίας των ανέμων και των ρευμάτων και τώρα περνάει το βόρειο άκρο της Ανταρκτικής Χερσονήσου.

