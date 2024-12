Έρευνα για φόνο διεξάγεται μετά τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό δύο ανδρών σε τριπλό πυροβολισμό στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Οι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κλήθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς γύρω στις 9.15 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Γκίφορντ στο Χάρλεσντεν.

Η γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν γύρω στα 40, βρέθηκε τραυματισμένη, αλλά παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

