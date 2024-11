Τραυματίες είναι ένα οχτάχρονο κορίτσι και ένας άνδρας μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Sky News, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η Αστυνομία αναζητά πληροφορίες μετά την επίθεση στο Σάουθερν Ρόου του Λάντμπροκ Γκρόουβ μετά τις 05:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με μία μάρτυρα, ένας άνδρας πυροβόλησε τα θύματα που βρίσκονταν στο όχημά τους.

Η Σάρον, που δεν θέλησε να κάνει γνωστό το επίθετό της, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντά.

Η ίδια σοκαρίστηκε και έτρεξε να κρυφτεί αφού, όπως ήταν λογικό, φοβήθηκε. Στη συνέχεια κοίταξε και άκουσε στριγκλιές, ενώ μετά από λίγο άλλοι ξεκίνησαν να καλούν την Αστυνομία.

Δείτε βίντεο για τους πυροβολισμούς στο Λονδίνο:

