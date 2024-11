Επίθεση με μαχαίρι στη γέφυρα του Westminster - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας άνδρας

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας άνδρας σε νοσοκομείο του Λονδίνου μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στη γέφυρα του Γουέστμινστερ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο συμβάν το πρωί της Κυριακής μετά από αναφορές για καυγά όπου βρήκαν έναν άνδρα με τραύμα από μαχαίρι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας και ένα άλλο άτομο έχει συλληφθεί ως ύποπτος για βιαιοπραγία.

Δύο από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο, ανακοίνωσε η Met Police.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία. Ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

