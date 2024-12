Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, δύο φρουροί ασφαλείας και δύο μετανάστες, μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν στο Loon-Plage, κοντά στη Δουνκέρκη στη βόρεια Γαλλία, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το τοπικό γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFMTV που επικαλείται αστυνομική πηγή.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μεταξύ 4 μ.μ. και 4.30 μ.μ. το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν ένα αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 22χρονος, μπήκε σε έναν από τους καταυλισμούς στην περιοχή της Δουνκέρκης όπου διαμένουν πρόσφυγες και ο οδηγός άρχισε να πυροβολεί.

Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.

A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ

