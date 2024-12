Ο Alex Bruesewitz, συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του για τις εκλογές 2024, κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη.

Ο 27χρονος βρισκόταν στη μέση της ομιλίας του στην 112η ετήσια γιορτή των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης, μαζί με ισχυρούς παράγοντες του Trumpworld όπως οι Steve Bannon και Dan Scavino, όταν ξαφνικά έπεσε μπροστά από το βήμα.

Ο Bruesewitz άρχισε να φαίνεται εμφανώς σε κακή κατάσταση καθώς άρχισε να αρθρώνει τις λέξεις του με δυσκολία και σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει: «Ξεχνάω τις λέξεις μου».

Προσπάθησε να συνεχίσει λέγοντας: «Αλλά η ψευδή παραπομπή…», μέχρι που άρχισε να γέρνει προς τα δεξιά του, ώσπου κατέρρευσε.

Το βίντεο συνεχίζει με τον κόσμο από κάτω να σπεύδει να τον βοηθήσει.

