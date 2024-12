Οι δυνάμεις των Σύρων ανταρτών κατέλαβαν την πόλη Σαναμαΐν και προωθήθηκαν σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη νότια πύλη της Δαμασκού στη Συρία, ανακοίνωσε ένας εκ των διοικητών τους, ο Χασάν Άμπντουλ Γάνι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δύο πηγές των ανταρτών και έναν Σύρο αξιωματικό, οι αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και την πόλη Κουνέιτρα, στο συριακό Γκολάν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη αυτήν.

Όπως έχει φανεί όλες τις τελευταίες ημέρες, βασικός πυλώνας των αντικυβερνητικών δυνάμεων είναι οι τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίλ Αλ Σαμ (HTS).

Σύροι αντάρτες ανέφεραν αργά το βράδυ της Παρασκευής πως ελέγχουν την Νταράα (νότια), από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011 κατά του Σύρου προέδρου, Μπασάρ αλ Ασαντ.

Πρόκειται για την τέταρτη πόλη στρατηγικής σημασίας όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις χάνουν τον έλεγχο την τελευταία εβδομάδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Opposition groups make further gains as they take control of the city of Daraa in southern Syria near the Jordanian border pic.twitter.com/FqnT1a5ZSE

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 7, 2024