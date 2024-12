Σύροι αντάρτες ανέφεραν αργά το βράδυ της Παρασκευής πως ελέγχουν την Νταράα (νότια), από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011 κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Πρόκειται για την τέταρτη πόλη στρατηγικής σημασίας όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις χάνουν τον έλεγχο την τελευταία εβδομάδα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κάτοικοι της Νταράα φέρεται να γκρεμίζουν άγαλμα του Χαφέζ αλ Ασαντ, πατέρα του προέδρου της Συρίας).

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι αντάρτες κατέληξαν σε συμφωνία με τις κυβερνητικές δυνάμεις προκειμένου αυτές ν’ αποχωρήσουν, παρέχοντάς τους εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση προς την πρωτεύουσα Δαμασκό, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Daraa, the birthplace of the Syrian revolution, has been taken by the rebels.

This was where 13-year-old Hamza Ali Al-Khateeb was kidnapped and tortured to death by the Assad regime.

Tonight, the people of Daraa toppled another statue of Hafez al-Assad.pic.twitter.com/J0pEx9J3ul

