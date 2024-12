Οι αντάρτες στη Συρία προχώρησαν σήμερα προς τη Χομς και πλέον απέχουν πέντε χιλιόμετρα από την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αφού έθεσαν χθες, Πέμπτη, υπό τον έλεγχό τους τη στρατηγικής σημασίας πόλη Χάμα, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, οι αντάρτες, με αιχμή του δόρατος τους τζιχαντιστές της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), «εισήλθαν στις πόλεις Ράσταν και Ταμπλισέ», που βρίσκονται στην επαρχία Χομς, από όπου ήταν απούσες οι κυβερνητικές δυνάμεις, επεσήμανε το Παρατηρητήριο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την πορεία των ανταρτών στη Συρία:

BREAKING — Syrian rebels entered Talbiseh only 13 km to Homs city center, the footage indicates pic.twitter.com/utXddswdwj

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 6, 2024