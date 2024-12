Στα χέρια των τζιχαντιστών βρίσκεται από την 1η Δεκεμβρίου το Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Εκεί εισέβαλαν στο παλάτι του Μπασάρ αλ Άσαντ, δημοσιεύοντας σχετικά πλάνα από την έφοδό τους.

Η απώλεια του Χαλεπιού συνιστά σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση του προέδρου και δυνητικά αλλάζει τις ισορροπίες εξουσίας στη Μέση Ανατολή.

Αυτό, ωστόσο, που έχει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι η παρουσία των ισλαμιστών μέσα στο παλάτι του Άσαντ, αλλά κάποιες φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές του από τα νεανικά του χρόνια, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τζιχαντιστές.

Σε αυτές βλέπουμε έναν «άλλον» πρόεδρο, να είναι χαλαρός με την παρέα του, να φορά το μαγιό του και να απολαμβάνει τις διακοπές του.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν εντύπωση και έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, καθώς από το 2000, που ανέλαβε την εξουσία, ο Μπασάρ αλ Άσαντ φρόντιζε να παρουσιάζει μια αρκετά σοβαρή εικόνα και να προβάλλει τις όποιες ηγετικές ικανότητες πιστεύει ο ίδιος ότι έχει.

Η αποκάλυψή τους, μάλιστα, έρχεται σε μια στιγμή που το καθεστώς του δέχεται συνεχείς πιέσεις από τα πεδία των μαχών.

Από τις 27 Νοεμβρίου, συμμαχία τζιχαντιστών και ανταρτών υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα, διεξάγει κεραυνοβόλα επίθεση στη βορειοδυτική Συρία, έχει καταλάβει δεκάδες κοινότητες και το Χαλέπι και συνεχίζει την προέλασή της προς νότο.

Σήμερα (5/12) η συμμαχία κατέλαβε την πόλη Χάμα. Η κατάληψη της Χάμα ανοίγει πλέον τον δρόμο για την προέλασή των τζιχαντιστών και των ανταρτών προς τη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση της Δαμασκού θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία του εμφυλίου πολέμου που διαρκεί εδώ και 13 χρόνια.

Αντάρτες «έχουν εισέλθει σε πολλές συνοικίες της πόλης Χάμα και οδομαχίες διεξάγονται εκεί με δυνάμεις του καθεστώτος», τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο συριακός στρατός παραδέχτηκε ότι έχασε τον έλεγχο της πόλης λέγοντας πως δυνάμεις του έχουν «ανασυνταχθεί» έξω από τη Χάμα. «Τις τελευταίες ώρες (…), τρομοκρατικές ομάδες μπόρεσαν να διαπεράσουν πολλά μέτωπα στην πόλη και να εισέλθουν σε αυτήν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ανταρτών, ο Χάσαν Αμπντούλ Γάνι, έκανε γνωστό ότι οι αντάρτες κατέλαβαν τη φυλακή της Χάμα και απελευθέρωσαν εκατοντάδες κρατούμενους.

🔴 The moment political prisoners were freed after Syrian opposition forces liberated Hama Central Prison. #Syria pic.twitter.com/CiBRxL8y9A

— DOAM (@doamuslims) December 5, 2024