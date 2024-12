Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από τη Συρία. Σε αυτό φαίνονται τζιχαντιστές να γκρεμίζουν άγαλμα του Μπασέλ αλ Άσαντ, του αδερφού του νυν προέδρου της χώρας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το Σάββατο (30/11), καθώς οι αντάρτες που αντιτίθενται στον Μπασάρ αλ Άσαντ, έφτασαν αιφνιδιαστικά στο Χαλέπι, σαρώνοντας ότι βρουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας.

Αφού ο συριακός στρατός δήλωσε ότι ετοιμάζει αντεπίθεση, οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν αντάρτες στην πόλη, σύμφωνα με την εφημερίδα al-Watan. Ένα πλήγμα προκάλεσε θύματα στην πλατεία Βασιλεία του Χαλεπιού, δήλωσε κάτοικος στο Reuters.

Ο Μπασέλ αλ Άσαντ θεωρούνταν ως ο πιθανός διάδοχος του πατέρα του, Χαφέζ αλ Άσαντ, πριν από τον θάνατό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1994. Το 2000 ο Μπασάρ αλ Άσαντ έγινε πρόεδρος της Συρίας μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Turkey backed rebels topple the statue of Bassel al-Assad, the deceased brother of pro- Iran President of Syria Bashar al Assad in the city of Aleppo. #BREAKING #Syria #Iran #Turkiye pic.twitter.com/V6U7KhJbTs

— Target Reporter (@Target_Reporter) November 30, 2024