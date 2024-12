Στην αποψινή καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαρνιέ στη Γαλλία, με πρόταση μομφής ή με πρόταση δισπιστίας αν προτιμάτε, την πρώτη μετά το 1962, ο μεγάλος ηττημένος, ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Άλλωστε ο ίδιος επέλεξε να μην δώσει την πρωθυπουργία ούτε στον συνασπισμό που συγκέντρωσε την πλειοψηφία, ούτε στον Γαλλικό Συναγερμό, το πρώτο σε έδρες κόμμα.

Παρότι κανείς δεν θα ήθελε ακροδεξιό πρωθυπουργό και δη τον Μπορντελά, ο Εμανουέλ Μακρόν με την επιλογή του να τοποθετήσει έναν συμπαθή στους ακροδεξιούς πολιτικό, πέρασε το μήνυμα πως οι εκλογές δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα και άνοιξε τον δρόμο για την κοινοβουλευτική καταψήφιση του εκλεκτού του.

Η αφορμή ήταν τίμια και ουσιαστικά ήταν το άρθρο 49.3 το αντίστοιχο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Γαλλίας σε νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, όπου εκεί χαράσσεται η πολιτική της χρονιάς που έρχεται. Εκεί ο Μακρόν αποφάσισε να πάει με την λιτότητα βρίσκοντας απέναντι τόσο τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, όσο και την ενωμένη αριστερά του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

Στο X, ο Economist σημειώνει: «Χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να επιλυθεί η βαθιά πολιτική κρίση της Γαλλία».

No budget, no government. It is hard to see how France’s deep political crisis can be resolved https://t.co/sm62ZPox8Z pic.twitter.com/OyuGHmJExa

— The Economist (@TheEconomist) December 4, 2024