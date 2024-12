Γουινέα: Για 56 νεκρούς από τα επεισόδια κάνει λόγο η κυβέρνηση (vid)

Βαρύ πένθος σκέπασε τη Γουϊνέα, καθώς δεκάδες έχασαν τη ζωή τους χθες στα σοβαρά επεισόδια στο Ζερεκορέ, πόλη στα νοτιοδυτικά της χώρας, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ οπαδών της τοπικής ομάδας και της Λάμπε.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων στις συγκρούσεις, αλλά ενώ διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πως θα ξεπεράσει τους 100, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως έως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί 56 θάνατοι, που φέρουν χτυπήματα στο κεφάλι και τραύματα από μαχαίρι.

⚠🔞 WARNING: GRAPHIC 18+ 🔞⚠

❗🇬🇳 – At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N’zerekore, Guinea.

This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

