Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες μέλη αντίπαλων φυλών στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους σε υψίπεδα της Παπούας Νέας Γουινέας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, προσθέτοντας πως εφαρμόζει έκτακτα μέτρα στην προσπάθειά της να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά σ’ ένα από τα μεγαλύτερα χρυσωρυχεία της χώρας· άρχισαν τον Αύγουστο, όμως πλέον μετατράπηκαν σε άγριες μάχες. Τουλάχιστον 300 πυροβολισμοί ακούστηκαν μόνο χθες Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζόζεφ Τόντοπ.

Αφορμή ήταν η παρουσία «παράνομων χρυσωρύχων» σε έγγεια ιδιοκτησία στην κοιλάδα Πορτζέρα, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού στη χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού, ανέφερε η αστυνομία.

Πέρα από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλά σπίτια έγιναν στάχτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δυο δημόσιοι λειτουργοί σκοτώθηκαν ενώ επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά την εργασία τους, σύμφωνα με τον κ. Τόντοπ.

