Παπούα Νέα Γουινέα: Δεκαπέντε νεκροί έπειτα από βίαια επεισόδια – Η δέσμευση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός της Παπούας Νέας Γουινέας, ο Τζέιμς Μαράπε, δεσμεύτηκε σήμερα πως θα βάλει τέλος στην «αναρχία», μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων κατά τη διάρκεια νύχτας βίαιων ταραχών, εμπρησμών και λεηλασιών στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι χθες Τετάρτη το βράδυ, έπειτα από διαδήλωση στρατιωτικών, αστυνομικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων εναντίον της κυβέρνησης λόγω μείωσης των μισθών τους που οι αρχές απέδωσαν σε «τεχνικό» πρόβλημα.

Έξαλλα πλήθη έβαλαν φωτιά σε κτίρια και λεηλάτησαν καταστήματα αυτή τη νύχτα «χάους», που εξαπλώθηκε στην πόλη Λέι, 300 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Ο επίτροπος (σ.σ. επικεφαλής) της βασιλικής αστυνομίας της Παπούας Νέας Γουινέας, ο Ντέιβιντ Μάνινγκ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και επτά στη Λέι.

Ο πρωθυπουργός Μαράπε ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι αυτές οι εκρήξεις «αναρχίας» δεν θα «γίνουν ανεκτές».

🇵🇬⚡ Looting and riots ensue as security forces go on strike in response to Papua New Guinea’s escalating wave of lawless and violent crime. pic.twitter.com/VIQUMldIyo

«Αυτή είναι δική σας χώρα όσο και δική μου», όμως «η παραβίαση του νόμου δεν θα επιτρέψει να επιτευχθεί κανένας στόχος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αναφερόμενος στις ταραχές, ο κ. Μαράπε διαβεβαίωσε πως τα χειρότερα πέρασαν σήμερα το πρωί, παραδεχόμενος ωστόσο πως «η κατάσταση είναι ακόμα τεταμένη» σε κάποιες συνοικίες της Πορτ Μόρεσμπι.

Βίντεο που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα εικονίζουν πολίτες να ορμούν σε καταστήματα από σπασμένες βιτρίνες, να βάζουν κλεμμένα εμπορεύματα μέσα σε χαρτόκουτα, καροτσάκια σούπερ μάρκετ, πλαστικούς κουβάδες.

Δυο κτίρια και δυο οχήματα πυρπολήθηκαν. Πυκνοί καπνοί αναδίδονταν στις συνοικίες που επλήγησαν περισσότερο.

It has been a wild and deadly 24 hours on the streets of Papua New Guinea. Riots and looting broke out after police went on strike over a pay dispute. The result has left at least 15 people dead, as PNG’s Prime Minister calls for calm | @danielsutton10 pic.twitter.com/J865AIaOwM

Νωρίτερα, μικρότερο πλήθος συγκεντρώθηκε μπροστά στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Πορτ Μόρεσμπι, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας κι έβαλε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα της αστυνομίας αφού δεν κατάφερε να πυρπολήσει το φυλάκιο.

Το Πεκίνο υπέβαλε διαμαρτυρία στην κυβέρνηση της χώρας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ταραχοποιοί έβαλαν στο στόχαστρο ειδικά καταστήματα που ανήκουν σε Κινέζους.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Παπούα Νέα Γουινέα ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως κάποια κινεζικά καταστήματα «λεηλατήθηκαν», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. «Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος κινέζου πολίτη» μέχρι τώρα, πρόσθεσε, ωστόσο υπήρξαν «πολλοί» που «τραυματίστηκαν ελαφρά».

«Κάποια τμήματα της πόλης είναι ασφαλή, όμως άλλα σημαντικά κέντρα όχι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρι Μάθιου, 30 ετών, κάτοικος της Πορτ Μόρεσμπι, καθώς μαίνονταν οι ταραχές χθες βράδυ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Πόουες Πάρκοπ, εκτίμησε πως οι χθεσινές ταραχές ήταν «χωρίς προηγούμενο» στην Πορτ Μόρεσμπι. Για την εφημερίδα Post Courier, η χθεσινή ήταν «η πιο μαύρη μέρα» που έζησε ποτέ η πόλη.

«Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι πως πρέπει να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο κ. Πάρκοπ σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας χθες βράδυ προσθέτοντας ότι «κανένας δεν θα βγει κερδισμένος από ταραχές αυτού του είδους».

BREAKING: Prime Minister James Marape is in lockdown at Manasupec Haus as security personnel try to gain entry into Manasupec House.

The personnel burned the guard house and set fire to several items in front of Manasupec House.

More updates to follow… pic.twitter.com/S69gObEd9d

— PostCourierlive (@postcourierlive) January 10, 2024