Παπούα Νέα Γουινέα: Επιφανειακός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά του λιμανιού Γουίγακ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Γουίγακ, στην Παπούα Νέα Γουινέα, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε πως ήταν περίπου 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 52 km E of #Wewak (Papua New Guinea) || 10 min ago (local time 07:46:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/K5HvsEHpYA

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανακοίνωσε πως δεν υφίσταται απειλή για πρόκληση τσουνάμι μετά τον σεισμό στην Παπούα Νέα Γουινέα.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.5 #earthquake near North Coast of Papua New Guinea. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/nRK8Z5Y3Lu

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) November 27, 2023