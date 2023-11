Σεισμός: Δύο ισχυρότατες δονήσεις σε Βανουάτου και Ινδονησία

Έντονη σεισμική δραστηριότητα στον Ειρηνικό Ωκεανό, σήμερα Τετάρτη, με ισχυρότατες δονήσεις σε Βανουάτου και Ινδονησία, που ωστόσο δεν έφεραν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Στο αρχιπέλαγος του Βανουάτου σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Το εστιακό βάθος της δόνησης αυτής στον νότιο Ειρηνικό εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο τελευταίος σεισμός έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον σεισμό των 6,3 βαθμών που συγκλόνισε την περιοχή, όπως υπενθυμίζει ο Indepentent. Τον Ιούλιο, ένας σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών έπληξε 83 χλμ. ανατολικά του Πορτ Όλρι στο Βανουάτου

Αποτελούμενο από δεκάδες νησιά και πληθυσμό 280.000 κατοίκων, το Βανουάτου βιώνει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.

Ohhh. Big chonky quake over in Vanuatu just now. pic.twitter.com/XscccOVqrX

— Beth Allan (@adolwyn) November 22, 2023