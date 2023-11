Ινδονησία: Σεισμός 6,9 βαθμών στη Θάλασσα Μπάντα

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών κατεγράφη σήμερα Τετάρτη στη Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή περίπου 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμπόν της Ινδονησίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται ότι ήταν 146 χιλιόμετρα, κατά το EMSC.

6.9-magnitude earthquake hits the Banda Sea in Indonesia, no tsunami threat – PTWC pic.twitter.com/5TKTSJ7S0h

— BNO News (@BNONews) November 8, 2023