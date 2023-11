Νεπάλ: Τουλάχιστον 143 νεκρούς άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες το βράδυ μια απομακρυσμένη περιοχή του Νεπάλ και οι διασώστες αναζητούν τυχόν επιζώντες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18 χιλιόμερα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 42 χιλιομέτρων νότια της Τζούμλα, κοντά στο σύνορο με το Θιβέτ.

#WATCH | Nepal earthquake | Visuals from Jajarkot where the injured were brought to the hospital last night.

Nepal PM Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ left for the earthquake-affected areas along with doctors and aid materials this morning. pic.twitter.com/KJes2IybPP

